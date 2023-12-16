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Боец из зала Петра Яна стал лучшим в России

Боец из зала Петра Яна стал лучшим в России
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В Москве прошла Ежегодная премия Союза ММА России, где были подведены итоги уходящего года. Пётр Грыдин из Академии единоборств РМК был признан «Спортсменом 2023 года». На это звание претендовали ещё 20 человек из мужской и молодежной сборных.

Грыдин тренируется в группе с ведущими бойцами клуба «Архангел Михаил», куда входят в том числе Пётр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина.

«Очень приятно находиться здесь — такое событие впервые в моей жизни. Это не только моё достижение, но и достижение моего тренера Георгия Тамоева, моего менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК, всех моих соперников, которые создавали мне трудности. Благодаря всему этому я становился лучше. Спасибо всем, кто болел, переживал, наблюдал», — сказал Пётр после церемонии.

Пётр выступает в одной из самых конкурентных весовых категорий — 61,2 кг. В этом году он стал чемпионом России, чего не удавалось ещё ни одному спортсмену из Свердловской области. Сейчас боец входит в состав сборной России в легчайшей весовой категории.

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