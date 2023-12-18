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Рахмонов заявил, что мог отказаться от боя с Томпсоном из-за травмы

Рахмонов заявил, что мог отказаться от боя с Томпсоном из-за травмы
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Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов заявил, что мог отказаться от поединка с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC 296.

«У меня была очень серьёзная травма, я даже был близок к тому, чтобы отказаться от боя, но всем рискнул. И это причина, почему я не бил его ногами, а выбрасывал только колени. Слава богу, я победил.

Надеюсь, в следующий раз я буду в порядке. Но какая бы травма у меня не была, я буду драться до последней капли крови, потому что я должен победить», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира шесть побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

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