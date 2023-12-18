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WBC ответил на критику попадания Нганну в топ-10 супертяжёлого веса

WBC ответил на критику попадания Нганну в топ-10 супертяжёлого веса
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал негативную реакцию боксёрской общественности на попадание камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну в рейтинг супертяжёлого веса.

«Прежде всего это решение обусловлено правилами. Правила WBC, оценивающие рейтинг, имеют множество критериев: рекорд, активность, уровень поединка и другие моменты, включающие достижения в любительском боксе и других единоборствах.

Мы вносили в рейтинг многих бойцов из Таиланда, добившихся успеха в тайском боксе. Было много прецедентов. Попадание Нганну в рейтинг предусмотрено правилами. Кто в здравом уме может выступать против? Он уронил Тайсона Фьюри, лучшего чемпиона в супертяжёлом весе сейчас, и проиграл ему раздельным решением», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

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