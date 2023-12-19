Кормье объяснил, кто из пары Ковингтон — Эдвардс виноват, что их бой получился неярким

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал недавний поединок между американцем Колби Ковингтоном и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Бой состоялся на UFC 296 и завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

«Как правило, бои такого рода получаются более весёлыми и захватывающими. Мы получили очень доминирующее выступление со стороны Эдвардса. И знаете что? Это не вина Леона. Он как чемпион вышел и провёл очень типичный для себя бой. Бой, в котором он контролирует ситуацию и заставляет оппонента сражаться в его темпе.

Есть лишь один вариант, при котором этот бой мог бы быть интересным. И этот вариант заключается в том, что Колби Ковингтон должен был набрать тот темп, который для него был всегда характерен. Он этого не сделал. Первые два раунда он даже не дрался», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.