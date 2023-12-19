Джо Роган раскритиковал Эдвардса после его победы в бою с Ковингтоном

Популярный американский комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о бое между Колби Ковингтоном (США) и Леоном Эдвардсом (Великобритания). Он состоялся на турнире UFC 296 и завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

«Что интересно, так это то, что Леон сделал выбор, который был не лучшим для победы. Он просто хотел доказать свою правоту. Он решил втянуть Колби в грэпплинг в те моменты, когда в этом не было необходимости. Он мог сделать так, чтобы они оставались на ногах. Это был бы лучший путь к победе. Он мог бы полностью доминировать.

Кроме того, Эдвардс оказался на настиле в конце боя, получив удар от Колби, чего на самом деле не должно было случиться. Не хочется видеть в подобном положении такого хорошего бойца, как Леон. Нельзя, чтобы эго превалировало», — сказал Роган на канале ESPM MMA в YouTube.