«Плакаты с Ван Даммом мотивировали». Экс-чемпион ACA рассказал, как пришёл в бои

Вице-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко провёл мотивационную «Боевую зарядку» для студентов университета «Синергия».

«В маленьким посёлочке не было никаких единоборств. Была только простая советская качалка, ключ от которой брали у старших. Из боксёрского оборудования висел один мешок из 90-х, света и отопления там тоже не было. Зато был дух! Руки к штанге примерзали, когда все в куртках занимались с фонариками.

Ещё в другом посёлке был тренер, который обучил меня ударным навыкам. Приходилось 6-7 км к нему идти пешком иногда. Пока шёл, иногда мог подраться с местными из другого посёлка. Когда работал в 18 лет с отцом в шахте, то было желание постоянно спарринговаться и после работы устраивались «полевые» бои. Хорошо, что шлемы и маленькие перчатки были. Сейчас самые тёплые воспоминания о тех временах. Мне всегда нравился спорт, никто никогда не заставлял, наоборот, отец создавал все условия, а плакаты с Ван Даммом, Шварценегером и Джеки Чаном мотивировали», — рассказал Слипенко на встрече со студентами.