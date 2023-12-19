Аспиналл: UFC — не бокс, тут не бывает 5-6 чемпионов в одном весе. Давайте выясним это имя

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о текущей ситуации, когда в тяжёлом дивизионе одновременно есть два чемпиона.

«Мне очень нравится ММА, особенно UFC. Я горжусь тем, что сражаюсь в лучшей организации ММА в мире. Для меня это означает, что лучшие дерутся с лучшими. И я большой поклонник бокса, мне очень нравится бокс, но я чертовски не переношу боксёрскую модель организации. Не должно быть пять-шесть разных чемпионов мира в одном весе. Давайте выясним, кто этот чёртов парень. Вот что я хочу выяснить. Сейчас в тяжёлом весе UFC есть два чемпиона. Это не правильно.

Вы можете писать и говорить всё, что угодно, но мой следующий бой должен быть за настоящий титул. С какой стати бы им поступить иначе? Давай, чёрт возьми, выясним, кто сильнейший парень, вот и всё.

Вся эта история вокруг боя Джонса и Миочича, я не понимаю, как такое может случиться. Да, пусть у них будет бой за наследие, но почему за титул? Почему ты заставляешь остальных ждать? Я понимаю, что это Джон Джонс. На этой планете нет человека, который был бы большим поклонником Джона Джонса, чем я, но это не бокс. Это не тот случай, когда парни избегают друг друга. Это не тот случай, когда лидер рейтинга сражается с десятым номером. Давайте выясним, кто этот чёртов чемпион, потому что я верю, что это я.

Дана Уайт сказал, что я могу защитить титул временного чемпиона? Это очень странно, и, очевидно, я не хочу сидеть здесь и ругать своих боссов, но это неправильно. Не может быть двух чемпионов в тяжёлом весе. Этого не может быть. Это не бокс. Должен быть один человек, одно имя, и давайте выясним, кто это», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.