Леон Эдвардс назвал претендента на пояс UFC, которого считает скучным бойцом

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, британец Леон Эдвардс высказал мнение, что представитель США Белал Мухаммад является скучным бойцом, поэтому он бы предпочёл избежать поединка с ним.

«Не знаю, что решат в UFC по поводу следующего боя. Может, это будет всё-таки не Белал, потому что он скучный боец», — приводит слова Эдвардса Scrapdigest со ссылкой на TNT Sports.

В настоящий момент Мухаммад занимает второе место в рейтинге UFC полусредневесов. В последнем поединке, который состоялся в мае нынешнего года, Белал одолел бразильца Гилберта Бёрнса.

Ранее Мухаммад заявил, что считает именно себя, а не казаха Шавката Рахмонова достойным права получить титульный поединок в промоушене Даны Уайта.