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Фроч: Джошуа рискует в бою с Валлином, он победил Гассиева

Фроч: Джошуа рискует в бою с Валлином, он победил Гассиева
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между соотечественником Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

«Я бы не назвал этот бой идеальным. Джошуа пытается подготовиться к поединку с Деонтеем Уайлдером, зачем ему левша? Я не считаю, что Отто Валлин подходит ему. Валлин — левша и не проигрывал с 2019 года, у него победная серия из шести боёв. В своём последнем бою он одолел Гассиева. Это высококлассный парень.

Это не определяющий бой, но бой перед масштабным событием, поединком за большие деньги с Деонтеем Уайлдером. Как по мне, это в некоторой степени риск, потому что этот бой может сложиться не так для Джошуа», — сказал Фроч в эфире TNT.

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