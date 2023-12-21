Новичок UFC планирует провести бой против Леона Эдвардса

Британский полусредневес Майкл Пейдж, подписавший контракт с UFC, рассказал о желании провести поединок с Леоном Эдвардсом.

«Я и Леон — мы оба дерёмся за деньги. Когда придёт время, мы возьмёмся за работу. Я уже вижу этот поединок. Как в Великобритании состоится бой МВП против Леона «Рокки» Эдвардса, двух британских бойцов.

Взгляните на путь Чендлера — я бы хотел идти по такой же стезе. Я пришёл в UFC, чтобы провести время здесь с пользой, но это будет недолго. Хочу произвести как можно больше шума», – приводит слова Пейджа MMA Fighting.

На счету Пейджа в профессиональной карьере 23 боя, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.

Леон Эдвардс является действующим чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.