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Абдель-Азиз отреагировал на слова Ковингтона про ненависть судей из-за Дональда Трампа

Абдель-Азиз отреагировал на слова Ковингтона про ненависть судей из-за Дональда Трампа
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Али Абдель-Азиз, популярный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management, прокомментировал недавние слова американского бойца смешанных единоборств (ММА) Колби Ковингтона. Напомним, после поражения судейским решением в поединке с британцем Леоном Эдвардсом Колби заявил, что рефери ненавидят его из-за того, что он поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа.

«Он действительно проиграл. И использовать после этого имя президента Трампа, чтобы напомнить о себе, на самом деле очень грустно», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Ранее известный британский боец UFC Пэдди Пимблетт назвал нового любимца Дональда Трампа после поражения Ковингтона.

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