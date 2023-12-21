Абдель-Азиз отреагировал на слова Ковингтона про ненависть судей из-за Дональда Трампа

Али Абдель-Азиз, популярный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management, прокомментировал недавние слова американского бойца смешанных единоборств (ММА) Колби Ковингтона. Напомним, после поражения судейским решением в поединке с британцем Леоном Эдвардсом Колби заявил, что рефери ненавидят его из-за того, что он поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа.

«Он действительно проиграл. И использовать после этого имя президента Трампа, чтобы напомнить о себе, на самом деле очень грустно», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Ранее известный британский боец UFC Пэдди Пимблетт назвал нового любимца Дональда Трампа после поражения Ковингтона.