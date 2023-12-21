«С величайшим». Хабиб Нурмагомедов встретился с Новаком Джоковичем

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях совместное фото с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Великие спортсмены встретились в Дубае (ОАЭ), где 36-летний Джокович проводит предсезонный сбор.

«С величайшим в истории (GOAT — Greatest of All Time)», — подписал фото Хабиб.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. Тогда россиянин взял верх над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.