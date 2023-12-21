Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю разместил новый пост у себя в социальных сетях, где с помощью спортивного силомера продемонстрировал свою силу удара.

В первый раз легендарный боксёр выбил 98 кг, а со второй попытки – 122 кг.

Костя Цзю измерил свою силу удара в килограммах:

Константин Цзю — трёхкратный чемпион СССР (1989–1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991), чемпион мира (1991), абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов. За время профессиональной карьеры принял участие в 34 поединках, в которых одержал 31 победу (25 нокаутом), потерпел два поражения, ещё один бой с его участием не состоялся. Цзю тренировал таких именитых боксёров, как Денис Лебедев, Хабиб Аллахвердиев и Александр Поветкин.