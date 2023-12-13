Почему Кличко так и не подрались между собой? Теперь их ошибку повторят братья Цзю

В мире единоборств нередко случается так, что два брата успешно выступают в одном виде спорта. Иногда это может привести к очному поединку и автоматически крупной вывеске, если это два успешных спортсмена, но чаще бойцы такого стараются избежать.

Актуальный на сегодня пример — братья Тимофей и Никита Цзю. Оба сейчас в расцвете сил, оба не проигрывали в профессионалах, и оба сейчас выступают в одной весовой категории. Пока они на разных этапах карьеры, но уже сейчас их отец Константин Цзю категорически исключает возможность очного поединка: «Никогда! Никогда они не подерутся между с собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают. Никогда даже речь не пойдёт о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать? У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Нам что делать? Какой выбор вы нас заставляете делать? Ваши профессиональные амбиции? Засуньте их (в одно место). И это им объяснено».

Соответственно, если братья Цзю не встретятся между собой, то это лишает их возможности стать абсолютными чемпионами мира в своей родной весовой категории. Просто звание чемпиона мира тоже, безусловно, является отличным достижением. Однако в современном боксе столько разных организаций и дивизионов, что сейчас статус чемпиона слегка обесценился.

В истории уже был случай, когда два брата, ставшие топовыми боксёрами и дошедшие до мировых титулов, в итоге решили не оспаривать звание абсолютного чемпиона мира в очном бою. Разумеется, речь о братьях Кличко, которые долгое время были звёздами супертяжёлого веса. Оба неоднократно заявляли, что хотят собрать все пояса в семье и потом защищать их от молодых претендентов.

Лучшая возможность для того, чтобы провести супербой Кличко vs Кличко, была в 2011 году, когда Владимир, на тот момент владевший поясами IBF, IBO, WBO и The Ring, выиграл единогласным решением у Дэвида Хэя, добавив в свою коллекцию титул чемпиона по версии WBA. Это был последний пояс, который на тот момент принадлежал не братьям Кличко. Титул WBC на тот момент был у Виталия Кличко, и, казалось бы, самое время устроить громкий поединок.

Тем более что незадолго до этого Виталий не исключал такой возможности: «Что касается поединка против моего брата, я знаю, что Владимир сейчас сильнейший в супертяжёлом весе. У Владимира потрясающий послужной список. У меня тоже, однако мы не хотим разбивать сердце нашей маме. Сейчас я сконцентрирован на поединке против Криса Арреолы, однако, если вы спросите, встречусь ли я когда-нибудь со своим братом, я отвечу, что нет ничего невозможного. В настоящий момент мы владеем тремя из четырёх чемпионских титулов в супертяжёлом весе. Однако если бы мы полностью контролировали титулы, одному из братьев, возможно, пришлось бы уйти. Впрочем, это просто предположения. Посмотрим, что принесёт нам будущее».

Забавно, что примерно тогда же Владимир в интервью Independent заявлял, что бой с братом возможен: «Думаю, что пора снова серьёзно поговорить с мамой. Бой между мной и Виталием может вызвать огромный интерес и станет событием в мире бокса. В результате один из нас станет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Конечно, наша мама будет не в восторге от этого, и, если мы встретимся на ринге, я буду очень обеспокоен здоровьем своего брата, потому что бой будет жестоким и кровавым. Мы оба привыкли только побеждать и будем драться по-настоящему. Никакого сговора не будет. У меня лучше техника, но Виталий сильнее физически. Это будет интересно. Не так ли?».

Однако потом братья пошли на попятную. Виталий просто исключил вариант поединка с младшим братом, а Владимир заявил, что шутил в интервью и его не так поняли. Не помогло даже то, что знаменитый Дон Кинг, по слухам, был готов заплатить сумасшедшие $ 100 млн братьям. Причём промоутер делал своё предложение ещё до того, как все пояса оказались в руках Кличко.

Позже, когда карьера братьев уже завершилась, оба снова подтверждали, что отношения между ними были слишком близки, чтобы променять это на звание абсолютного чемпиона мира. Однако это спорт, тут бойцы, как правило, стремятся к тому, чтобы закрепить звание лучшего за собой. Фанаты бокса хотели увидеть бой Кличко между собой, но остались ни с чем, а Виталий и Владимир не стали абсолютными чемпионами мира. Это было бы историческим достижением — первый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе в XXI веке, но братья решили идти другим путём. Многие и сейчас считают это ошибкой.

Сейчас по тому же пути идут братья Цзю, но у них есть существенное преимущество. Если Кличко в силу своих габаритов и веса были «обречены» выступать в супертяжёлом дивизионе, то Цзю вполне могут перемещаться по весовым категориям. Сейчас Тимофей владеет титулом чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO, Никита недавно стал чемпионом Австралии, то есть уже начинает приближаться к вершинам.

Тимофей может ускориться и попытаться быстро объединить все пояса, а потом освободить их для брата, а сам – подняться в другой вес. Это лишь один из вариантов того, как братья Цзю могут повторить успех отца и добиться звания абсолютного чемпиона мира. Иначе будут сожаления и много «а если», как в случае с Кличко.