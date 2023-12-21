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Уайлдер: Паркер долго бегал от меня. Но теперь мы выйдем в ринг, и я всё докажу

Уайлдер: Паркер долго бегал от меня. Но теперь мы выйдем в ринг, и я всё докажу
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с Джозефом Паркером (Новая Зеландия). Он пройдёт 23 декабря в Саудовской Аравии и будет соглавным событием спортивного мероприятия.

«Это восхитительное время. Собралось столько прекрасных бойцов. Я хочу это увидеть, хочу увидеть нокауты. Я не собираюсь «зевать», я хочу стать лучшим. Паркер долго бегал от меня. Но теперь мы выйдем в ринг, и я всё докажу там», — сказал Деонтей Уайлдер на пресс-конференции.

Всего в активе Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 нокаутом.

На счету Паркера 33 победы при трёх поражениях.

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