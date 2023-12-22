Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо назвал бойца, поединок с которым Дана Уайт должен организовать для Махачева

Сехудо назвал бойца, поединок с которым Дана Уайт должен организовать для Махачева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо выразил надежду в следующем году увидеть поединок между россиянином Исламом Махачевым и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Махачев является чемпионом промоушена в лёгком весе. Эдвардс – обладатель титула в полусреднем дивизионе.

«Леон Эдвардс против Ислама Махачева – это бой, который должен состояться в 2024 году. Дана, сделай это возможным», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

В активе Эдвардса 22 победы за время карьеры в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения, и ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

На счету Махачева в ММА 25 побед и одно поражение.

Ранее с позицией, отличной от Сехудо, выступил Майкл Биспинг.

Материалы по теме
Майкл Биспинг объяснил, почему Махачеву не стоит драться с Эдвардсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android