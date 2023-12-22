Сехудо назвал бойца, поединок с которым Дана Уайт должен организовать для Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо выразил надежду в следующем году увидеть поединок между россиянином Исламом Махачевым и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Махачев является чемпионом промоушена в лёгком весе. Эдвардс – обладатель титула в полусреднем дивизионе.

«Леон Эдвардс против Ислама Махачева – это бой, который должен состояться в 2024 году. Дана, сделай это возможным», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

В активе Эдвардса 22 победы за время карьеры в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения, и ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

На счету Махачева в ММА 25 побед и одно поражение.

Ранее с позицией, отличной от Сехудо, выступил Майкл Биспинг.