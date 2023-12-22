Наоя Иноуэ оценил возможность боя с Джервонтой Дэвисом

Чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), в настоящий момент удерживающий титулы WBC и WBO во втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг), оценил вероятность боя с американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО).

«Не думаю, что это возможно. Это, скорее, просто шумиха, которую устраивают фанаты», – написал Иноуэ в одной из своих социальных сетей.

Отметим, что Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

25 июля 2023 года японский боксёр досрочно остановил американца Стивена Фултона и покорил четвёртый дивизион – второй легчайший вес.