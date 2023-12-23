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Дмитрий Бивол – Линдон Артур: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Дмитрий Бивол – Линдон Артур: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса от Matchroom Boxing. В рамках турнира поединок проведёт чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, который будет биться с боксёром из Великобритании Линдоном Артуром.

Права на трансляцию вечера бокса приобрела телекомпания ESPN. В России транслировать турнир будет Okko. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера. Начало боя запланировано на 23:30 мск.

В общей сложности Бивол участвовал в 21 поединке и одержал победу в каждом из них (11 раз победы были добыты нокаутом). В последнем бою он единогласным судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса, который до встречи с ним ни разу не проигрывал.

Британский боксёр за время профессиональной карьеры провёл 24 боя, в которых он добыл 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. В последнем бою он победил представителя Аргентины Брайана Суареса.

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