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Онлайн-трансляция боя Бивол — Артур начнётся примерно в 20:30 мск

Онлайн-трансляция боя Бивол — Артур начнётся примерно в 20:30 мск
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23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса от Matchroom Boxing. В рамках турнира состоится бой с участием чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола и боксёра из Великобритании Линдона Артура.

Начало поединка между Биволом и Артуром запланировано на 20:30 мск. Права на трансляцию вечера бокса приобрела телекомпания ESPN. В России транслировать турнир будет Okko. «Чемпионат» также проведёт для вас онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

В общей сложности Бивол участвовал в 21 поединке и одержал победу в каждом из них (11 раз победы были добыты нокаутом). В последнем бою он единогласным судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса, который до встречи с ним ни разу не проигрывал.

Британский боксёр за время профессиональной карьеры провёл 24 боя, в которых добыл 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. В последнем бою он победил представителя Аргентины Брайана Суареса.

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