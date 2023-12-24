Линдон Артур высказался о разгромном поражении от Бивола

Британский боксёр Линдон Артур (23-1, 16 KO) прокомментировал своё разгромное поражение от чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и члена рейтинга pound-for-pound, россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) в рамках поединка боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Бивол очень хорош. Считаю, что он победит Бетербиева. Я узнал о поединке всего за четыре недели. Но никаких оправданий», — сказал Линдон Артур после боя.

Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун. В концовке 11-го раунда Бивол зажал Артура у канатов и пробил его ударом по корпусу. Британец смог подняться вместе с гонгом на перерыв. Точный результат боя — победа Дмитрия Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).