Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Линдон Артур высказался о разгромном поражении от Бивола

Линдон Артур высказался о разгромном поражении от Бивола
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боксёр Линдон Артур (23-1, 16 KO) прокомментировал своё разгромное поражение от чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и члена рейтинга pound-for-pound, россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) в рамках поединка боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Бивол очень хорош. Считаю, что он победит Бетербиева. Я узнал о поединке всего за четыре недели. Но никаких оправданий», — сказал Линдон Артур после боя.

Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун. В концовке 11-го раунда Бивол зажал Артура у канатов и пробил его ударом по корпусу. Британец смог подняться вместе с гонгом на перерыв. Точный результат боя — победа Дмитрия Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Линдон Артур
23 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Линдон Артур
Материалы по теме
Бивол прокомментировал разгромную победу над Артуром
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android