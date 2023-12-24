Хирн: в Саудовской Аравии заинтересованы в поединке Бивола с Бетербиевым

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможности поединка между двумя российскими боксёрами-полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«В Саудовской Аравии заинтересованы в поединке Бивола с Бетербиевым, но как промоутер Каллума Смита я хотел бы увидеть его в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако сейчас мы отдаём должное Биволу», — сказал Хирн.

В субботу, 23 декабря, россиянин Дмитрий Бивол победил англичанина Линдона Артура. Он защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super и завоевал аналогичное звание по версии IBO.

Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO. На 13 января у него запланирована защита титулов в бою с англичанином Каллумом Смитом.