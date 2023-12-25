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Вера и О'Мэлли дали прогнозы на реванш друг с другом

Вера и О'Мэлли дали прогнозы на реванш друг с другом
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Бойцы UFC, выступающие в легчайшем дивизионе, эквадорец Марлон Вера и американец Шон О'Мэлли обменялись сообщениями в социальных сетях перед реваншем.

«Я сломаю Шона», — написал Вера.

«Ни черта ты не сделаешь, я снесу тебе голову.

Я остановлю Чито в третьем или четвёртом раунде. Вероятно, ударом слева», — ответил на это О'Мэлли.

Противостояние возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года, дата и место проведения станут известны позже.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел именно от Веры.

Марлону Вере 30 лет. Эквадорец выступает в UFC с 2014 года. В своём последнем бою Вера победил единогласным решением бразильца Педро Муньоса. Всего на его счету в организации 16 побед и семь поражений.

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