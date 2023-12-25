Впервые за 10 лет в Севастополе прошёл международный турнир по профессиональному боксу

В воскресенье, 24 декабря, в Севастополе прошёл международный вечер профессионального бокса с участием спортсменов из России, Казахстана, Ирана и Таджикистана.
Ниже представлены результаты вечера бокса 24 декабря:
До 66,7 кг: Максим Шведюк (Россия) техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Нима Вализадха (Иран). Соперник отказался от продолжения поединка после третьего отрезка.
До 57,1 кг: Дмитрий Шиповский (Россия) единогласным решением судей одолел Рамазона Абдукаххорзода (Таджикистан).
До 72,6 кг: Иван Романчук (Россия) техническим нокаутом во втором раунде победил Хадиса Эминова (Россия).
До 72,6 кг: в поединке между Артёмом Ухановым (Россия) и Алтынбеком Ибрагимовым (Казахстан) была зафиксирована ничья.
До 63,5 кг: Давид Агабекян (Россия) единогласным решением судей оказался сильнее Саджада Мохамадрупа (Иран).
До 72,6 кг: Елена Гапешина (Россия) победила Анжелику Арутюнян (Россия).
Свыше 92 кг: Исрафил Исламов (Россия) единогласным решением судей одолел Владислава Попова (Россия).
Международный турнир по профессиональному боксу прошёл в городе-герое Севастополе впервые за 10 лет.