Алексахин: Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC

Бывший боец PFL Николай Алексахин высказался по поводу бойца UFC Армана Царукяна.

«Арману всего 27 лет, он до сих пор развивается и даже не вышел на пик. С Исламом он бился в дебютном поединке: вышел на коротком уведомлении и закатил настоящее шоу. А теперь досрочно победил топового соперника в лице Бенеила Дариуша. В целом Царукян всё делает правильно. Да, он бросает вызовы и тому же Исламу, и другим, но делает это обоснованно. В США такое ценится.

Да, это вряд ли поможет ему стать следующим претендентом на титул. Матчмейкеры ещё не сказали, кто именно станет соперником Махачева, но, скорее всего, это будет Джастин Гэтжи. В то время как Царукян померится силами с Чарльзом Оливейрой. Думаю, это будет логично.

По моему мнению, сейчас Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC. Он мог пробиться в неё и раньше, но с ним никто не хотел драться. Молодой, активный, горячий, голодный. Думаю, Арман спокойно может конкурировать с теми же Гэтжи, Оливейрой, Майклом Чендлером», — приводит слова Алексахина RT.