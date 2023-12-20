«Сила Армении». Хачанов опубликовал фото из фитнес-зала со Сперцяном и Царукяном

15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и известным российским бойцом смешанных единоборств армянского происхождения Арманом Царукяном из фитнес-зала.

«Сила Армении. Отличный день с чемпионами», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Тренировочный день с лучшими!» — опубликовал аналогичное фото у себя в аккаунте Сперцян.

27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023.