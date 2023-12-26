Кормье считает, что Ковингтон испугался Эдвардса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что американский боец Колби Ковингтон боялся чемпиона UFC в полусреднем дивизионе британца Леона Эдвардса во время их поединка.

«Мне нужно спросить у Колби: «Что это было?» И я спрошу его прямо: «Ты боялся Леона?» Мне показалось, что он немного испугался… Мы никогда не видели, чтобы Колби не оказывал давления. Это его визитная карточка. Это всё, что он делает от начала и до конца», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом за титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории состоялся 17 декабря в Лас-Вегасе (США). Он стал главным событием турнира UFC 296. Бой американца с британцем продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Эдвардсу.