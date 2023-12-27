Коста: пока этот мешок Чимаев пытается набрать мышц, я подерусь с Уиттакером

Бразильский боец UFC Пауло Коста высказался по поводу Хамзата Чимаева, бой с которым у него должен был состояться на турнире UFC 294.

Напомним, тогда бразилец был вынужден сняться из-за травмы.

«Чен-ченская фальшивка все еще прячется. Пока этот мешок пытается набрать мышц, я 17 февраля подерусь с Уиттакером, а затем в апреле выступлю на UFC 300», — написал Коста в социальных сетях.

В активе Косты 16 боёв в ММА, в которых он добыл 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с американцем Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Пауло единогласным решением судей.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Чимаев победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов бывшего чемпиона организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана. Всего на счету Чимаева в смешанных единоборствах 13 побед и ни одного поражения.