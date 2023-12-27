Евгений Тищенко прокомментировал победу Дмитрия Бивола

Чемпион мира и боксёр RCC Boxing Евгений Тищенко дал комментарий по поводу победы россяинина Дмитрия Бивола в поединке с британцем Линдоном Артуром (23-1, 16 KO).

Напомним, их поединок состоялся 24 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он продлился 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение в пользу Бивола (120-107, 120-107, 120-107).

«Дмитрий Бивол показал хороший бой: они оба были на коротком уведомлении, да и соперник у Димы был неплохой, чемпион WBO. Я рад, что он смог закрыть бой уверенной победой и желаю ему в следующем году хорошей победы!», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Бивол признался, что при подготовке к бою с Линдоном Артуром думал о поединке против Артура Бетербиева.