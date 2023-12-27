Хргович дал прогноз на бой между Фьюри и Усиком

Известный хорватский тяжеловес Филип Хргович поделился ожиданиями от предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Я уверен в Усике. Думаю, что это бой 50 на 50, тяжёлый бой для обоих, но я отдаю Усику небольшое преимущество в этом бою, потому что он всегда в отличной форме, у него отличная работа ног, он выбрасывает много ударов, он действительно хороший боец», – приводит слова Хрговича Boxing Social.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля 2024 года. Он станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).