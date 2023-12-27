Шлеменко: Мага, я вижу тебе смешно. Только контракт на реванш не забудь подписать

Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории россиянин Александр Шлеменко обратился к соотечественнику Магомеду Исмаилову, который попытался высмеять его высказывание о возможном реванше.

«Мага, я вижу тебе смешно. Ну, смейся, смейся… Только контракт на бой не забудь подписать», – сказал Александр Шлеменко в своих социальных сетях.

Поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоялся в декабре 2022 года на турнире по смешанным единоборствам RCC 13. Тогда Лысый хищник одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, профессиональный рекорд Александра Шлеменко в смешанных единоборствах составляет 63-1-15. На счету Магомеда Исмаилова в MMA 18 побед и три поражения.