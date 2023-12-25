Исмаилов отреагировал на слова Шлеменко, обвинившего его в хитрости

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал слова соотечественника Александра Шлеменко. Ранее Шторм победил серба Александра Илича и заявил о том, что Лысый хищник не согласится провести с ним реванш, так как Магомед является хитрым и не дерётся с бойцами в хорошей форме.

«Поздравляю Сашу с победой. В нашем бою он, оказывается, был слабый боец, теперь он сильный. Оставайся всегда сильным, Саш, даже когда проиграл», — заявил Исмаилов в соцсетях.

Напомним, поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко состоялся 3 декабря 2022 года на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Он продлился всю дистанцию – пять раундов по пять минут. По итогам боя победу единогласным решением судей одержал Исмаилов (50-44, 50-44, 50-44).