Усик: Беллью называл себя «зверь», но я как Эминем — «белый кролик»

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о своих музыкальных предпочтениях, к тому же рассказал, какой псевдоним он взял бы себе.

«Я залез в голову к Фьюри, и он постоянно думает обо мне. Пусть думает.

Я долгое время слушаю Эминема. Мама называла его «белый кролик». Не знаю, мне очень нравится этот певец. Тони Беллью про себя сказал: «Я зверь в боксе». Но я, пожалуй, скажу: «Я белый кролик», – приводит слова Усика CGTN Sports Scene.

Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 21 поединке, победив в каждом из них. 14 побед Александр добыл нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.

Отметим, что Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).