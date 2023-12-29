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«Полностью поддерживаю политику Путина». Шлеменко — о президенте России

«Полностью поддерживаю политику Путина». Шлеменко — о президенте России
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Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко рассказал, почему стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах.

«Да, действительно я стал доверенным лицом президента на этих выборах. Почему? Я полностью поддерживаю политику президента и хочу, чтобы он завершил начатое, а также хочу помочь ему сохранить для нашей страны суверенитет, без которого нам всем не жить», – приводит слова Александра Шлеменко «Матч ТВ».

Отметим, что выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в список доверенных лиц президента России вошли 346 человек.

Напомним, профессиональный рекорд Александра Шлеменко в смешанных единоборствах составляет 63-1-15.

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