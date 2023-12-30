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Конор Макгрегор сделал важное заявление о своём следующем бое

Конор Макгрегор сделал важное заявление о своём следующем бое
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост, посвящённый его следующему поединку.

«Я объявлю дату своего следующего боя и соперника в Новый год-2024», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Макгрегор стал бойцом промоушена Даны Уайта в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021 года. Тогда, на турнире UFC 264, Макгрегор встречался с представителем США Дастином Порье. Конор выбыл из строя из-за перелома ноги.

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