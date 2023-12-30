Менеджер Махачева назвал открытие 2023 года в ММА

Популярный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, который представляет интересы чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, назвал россиянина Икрама Алискерова открытием 2023 года в смешанных единоборствах.

«Открытие года? Икрам Алискеров», – написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Алискеров дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса.

Отметим, что Алискеров проведёт свой следующий поединок 17 февраля в рамках турнира UFC 298 в Лас-Вегасе (США). Соперником Икрама станет американец Энтони Эрнандес.