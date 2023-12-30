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Умар Нурмагомедов бросил вызов Дейвисону Фигейреду

Умар Нурмагомедов бросил вызов Дейвисону Фигейреду
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, вызвал на бой экс-чемпиона американского промоушена Дейвисона Фигейреду.

В своих социальных сетях Нурмагомедов написал имя бразильского бойца, тем самым вызвав его на поединок.

Напомним, ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за проваленный допинг-тест. Bellator определится с окончательным решением по Нурмагомедову после того, как получит результат пробы В.

Нурмагомедов остаётся непобеждённым на профессиональной арене. На его счету 17 побед в 17 поединках, восемь из которых он завершил досрочно.

Отметим, что ранее Нурмагомедов обращался к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать бой 17 февраля 2024 года, когда состоится турнир UFC 298 в Анахайме (США).

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