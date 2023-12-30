Даниэль Кормье — о Чендлере и Макгрегоре: это похоже на сериал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о возможном поединке между американцем Майклом Чендлером и ирландцем Конором Макгрегором.

«Это похоже на сериал. Майкл постоянно преследует Конора. Чендлер – мой друг, поэтому мне не нравится так говорить, но, кажется, он отчаялся. Он был готов уступить во всём и делал всё возможное, чтобы бой состоялся, но Макгрегор продолжал играть.

Конору точно комфортно, когда Чендлер себя так ведёт. Майкл терпит такое отношение, но в какой-то момент ему пора будет сказать: «К чёрту Конора, я иду дальше», – рассказал Кормье в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее Чендлер в очередной раз высказался о Макгрегоре.