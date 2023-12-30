Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье — о Чендлере и Макгрегоре: это похоже на сериал

Даниэль Кормье — о Чендлере и Макгрегоре: это похоже на сериал
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о возможном поединке между американцем Майклом Чендлером и ирландцем Конором Макгрегором.

«Это похоже на сериал. Майкл постоянно преследует Конора. Чендлер – мой друг, поэтому мне не нравится так говорить, но, кажется, он отчаялся. Он был готов уступить во всём и делал всё возможное, чтобы бой состоялся, но Макгрегор продолжал играть.

Конору точно комфортно, когда Чендлер себя так ведёт. Майкл терпит такое отношение, но в какой-то момент ему пора будет сказать: «К чёрту Конора, я иду дальше», – рассказал Кормье в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее Чендлер в очередной раз высказался о Макгрегоре.

Материалы по теме
Чендлер: Макгрегор много говорил о «величайшем камбэке», снял фильм, но так и не вернулся
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android