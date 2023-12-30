Российский боец вошёл в топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting

Издание MMA Fighting опубликовало пятёрку лучших новичков 2023 года. Четвёртое место в рейтинге бойцовского портала занял российский боец UFC Икрам Алискеров.

Топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting выглядит следующим образом:

Диего Лопес (UFC). Бо Никал (UFC). Седрик Думбе (PFL). Икрам Алискеров (UFC). Хесус Пинедо (PFL).

Алискеров дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса.

Ранее стало известно о том, что российский боец Икрам Алискеров был признан новичком года в смешанных единоборствах по версии издания MMA News.