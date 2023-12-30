Российский боец вошёл в топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting

Издание MMA Fighting опубликовало пятёрку лучших новичков 2023 года. Четвёртое место в рейтинге бойцовского портала занял российский боец UFC Икрам Алискеров.
Топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting выглядит следующим образом:
- Диего Лопес (UFC).
- Бо Никал (UFC).
- Седрик Думбе (PFL).
- Икрам Алискеров (UFC).
- Хесус Пинедо (PFL).
Алискеров дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса.
Ранее стало известно о том, что российский боец Икрам Алискеров был признан новичком года в смешанных единоборствах по версии издания MMA News.