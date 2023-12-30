Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец вошёл в топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting

Российский боец вошёл в топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting
Комментарии

Издание MMA Fighting опубликовало пятёрку лучших новичков 2023 года. Четвёртое место в рейтинге бойцовского портала занял российский боец UFC Икрам Алискеров.

Топ-5 новичков 2023 года по версии MMA Fighting выглядит следующим образом:

  1. Диего Лопес (UFC).
  2. Бо Никал (UFC).
  3. Седрик Думбе (PFL).
  4. Икрам Алискеров (UFC).
  5. Хесус Пинедо (PFL).

Алискеров дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса.

Ранее стало известно о том, что российский боец Икрам Алискеров был признан новичком года в смешанных единоборствах по версии издания MMA News.

Материалы по теме
Икрам Алискеров выступит на турнире UFC 298, есть соперник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android