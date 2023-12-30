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Бой Рейеса и Ульберга на UFC 297 отменён

Бой Рейеса и Ульберга на UFC 297 отменён
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Поединок между американским бойцом смешанных единоборств Домиником Рейесом и новозеландцем Карлосом Ульбергом отменён. Об этом Рейес сообщил в своих социальных сетях.

«Всем привет, мой бой отменён из-за травмы моего соперника. В настоящее время мы рассматриваем другие варианты. У меня был отличный лагерь, и я немного расстроен, но у бога есть план», – написал Рейес.

Отметим, что бой между Домиником Рейесом и Карлосом Ульбергом должен был состояться 21 января в рамках турнира UFC 297 в Торонто (Канада). Ожидалось, что он войдет в мейн-кард предстоящего ивента.

Напомним, профессиональный рекорд Доминика Рейеса в смешанных единоборствах составляет 12-4. На счету Карлоса Ульберга девять побед и одно поражение.

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