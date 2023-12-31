Менеджер Нурмагомедова: Умар готов драться с кем угодно

Популярный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, который представляет интересы Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшей весовой категории UFC, заявил, что россиянин готов сразиться с кем угодно.

«Умар готов драться с кем угодно. Рейтинг противника неважен», — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов был дисквалифицирован за проваленный допинг-тест. Bellator определится с окончательным решением по россиянину после того, как получит результат пробы В.

Нурмагомедов остаётся непобеждённым на профессиональной арене. На его счету 17 побед в 17 боях, восемь из которых он завершил досрочно.