Ковингтон рассказал, как бойцы благодарят его за трэш-ток после боёв

Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал о том, как другие бойцы реагируют на трэш-ток с его стороны.

«Все принимают это слишком близко к сердцу, хотя они просто не понимают. Однако это забавно, потому что все эти бойцы, которые раньше принимали трэш-ток близко к сердцу, после обналичивания своих чеков начинали всё осознавать. Они говорили мне: «Эй, Колби, на самом деле я тебе благодарен. Так я заработал намного больше денег, чем если бы вёл себя спокойно. Но благодаря тому, что ты был так разговорчив, ты придал бою больше враждебности, и я заработал больше денег. Так что спасибо тебе, чувак», – приводит слова Ковингтона Middle Easy.

Напомним, профессиональный рекорд Колби Ковингтона в смешанных единоборствах составляет 17-4.