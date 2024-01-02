Артур Бетербиев объяснил, что отличает сильного человека от слабого

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о важности для человека обладать сильным характером с внутренним стержнем. По словам Бетербиева, сильного человека от слабого отличают такие качества, как смелость, отвага, справедливость и благородство.

«Так уж сложилось, что у каждого человека свой путь. Мы никогда не знаем, что всевышний приготовил нам, но все эти препятствия и трудности необходимо преодолевать с достоинством.

И физическая сила не всегда может помочь, ведь сильный человек — это не мускулы. Сильный человек — это человек с внутренним стержнем, с упорным характером. Смелость, отвага, справедливость, благородство — то, что отличает сильного человека от слабого; то, что иногда нам всем так не хватает», — написал Бетербиев.