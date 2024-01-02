«Эволюция с 2009 по 2023 год». Алекс Перейра показал, как изменился за 14 лет

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразилец Алекс Перейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил болельщиков с Новым годом, мотивировав их не отказываться от мечтаний.

«Хотел бы пожелать счастливого Нового года и заодно показать свою эволюцию с 2009 по 2023 год. Но изменился я не только физически, но и как человек. Тот, кто следит, знает! Случилось много вещей, и я чувствую себя обязанным попытаться мотивировать всех вас. Желаю всем, чтобы 2024 год был лучшим годом в жизни каждого. Никогда не отказывайтесь от своей мечты», — написал Перейра.

Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.