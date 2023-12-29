Ислам Махачев против Оливье и Вадима Немкова. Рейтинг лучших бойцов MMA — 2023

Завершается 2023 год, который подарил много ярких событий в мире смешанных единоборств. Примечательно, что среди особенно отличившихся есть и российские бойцы. Одни вешали на свои плечи пояса и сносили соперников, другие только начинают полноценное восхождение к вершине. Но под занавес года пора подводить итоги. Мы собрали 16 лучших (по нашему мнению) бойцов MMA, которые наиболее успешно проявили себя в 2023 году. А кто из них стал самым-самым – определите вы!

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