Ислам Махачев против Оливье и Вадима Немкова. Рейтинг лучших бойцов MMA — 2023

Завершается 2023 год, который подарил много ярких событий в мире смешанных единоборств. Примечательно, что среди особенно отличившихся есть и российские бойцы. Одни вешали на свои плечи пояса и сносили соперников, другие только начинают полноценное восхождение к вершине. Но под занавес года пора подводить итоги. Мы собрали 16 лучших (по нашему мнению) бойцов MMA, которые наиболее успешно проявили себя в 2023 году. А кто из них стал самым-самым – определите вы!
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Ислам Махачев
Ислам Махачев провёл просто феноменальный год. Он дважды победил Александра Волкановски, совершенно по праву считавшегося одним из лучших бойцов в UFC. Причём первый поединок завершился единогласным решением, а во втором Ислам вырубил соперника уже в первом раунде. После такого россиянин занял первое место в рейтинге рound-for-pound (P4P). 32-летний боец полностью доминирует в лёгком весе, где ему по зубам любой соперник. Поэтому теперь Махачев решительно настроен провести титульный поединок с Леоном Эдвардсом. Это даст бойцу возможность повесить на плечо второй пояс.
Вадим Немков
Вадим Немков – один из самых звёздных российских бойцов, выступающих за рубежом. В 2023 году он выходил в октагон лишь однажды, но это была защита чемпионского титула. В соперниках оказался Йоэль Ромеро, которого получилось буквально деклассировать. На протяжении всех пяти раундов Немков доминировал и не позволял претенденту даже задуматься о возможном завоевании чемпионского пояса. Видимо, теперь Вадима ждут вызовы совершенно иного уровня. Теперь он будет выступать в PFL, где рассчитывает провести поединок с Фрэнсисом Нганну.
Алекс Перейра
Алекс Перейра – уникальный боец, который, кажется, готов попробовать свои силы вообще в любом дивизионе. Он начинал год не лучшим образом, проиграл Исраэлю Адесанье и потерял пояс чемпиона организации в среднем весе. А затем перебрался в полутяжёлый и там разобрался с Блаховичем. Организация решила сразу дать Перейре попробовать себя в титульнике с Иржи Прохазкой. И всё завершилось уверенным нокаутом от бразильца. А теперь Алекс в шутку (а может, и нет) говорит о возможном переходе в тяжеловесы.
Том Аспиналл
Том Аспиналл – большой талант и надежда дивизиона тяжеловесов. В 2023 году он вернулся после тяжёлой травмы, причём сделал это очень красиво. Сначала получилось разобрать на части Марчина Тыбуру – победа техническим нокаутом. А затем, к сожалению для всех фанатов смешанных единоборств из России, уже в первом раунде вырубил Сергея Павловича. В том поединке англичанин завоевал временный пояс организации в тяжёлом весе. И теперь рассчитывает встретиться с Джоном Джонсом, чтобы попытаться стать полноценным чемпионом.
Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли – чемпион организации в легчайшем весе и один из самых ярких нокаутёров. Но после победы над Яном не было уверенности, что американец сможет закрепить успех. Смог, причём сделал это невероятно убедительно. Свой титульный шанс он получил, выйдя биться с Алджамейном Стерлингом. И дело завершилось красивой победой во втором раунде. Сенсационный апсет заставил соперника перебраться в другой дивизион. А О'Мэлли пополнил список чемпионов организации.
Шон Стрикленд
Шон Стрикленд стал одним из самых ярких бойцов 2023 года. Он всегда славился умением много и громко говорить, вести трэш-ток с соперниками. А теперь ещё и начал феноменально работать в клетке. За год было проведено сразу три поединка – пройден мощнейший путь. Сначала Стрикленд разбил Нассурдина Имавова, затем нокаутировал Абусупьяна Магомедова. А потом Шон получил титульный шанс против Исраэля Адесаньи. И воспользовался им на 100%. Стрикленд победил единогласным решением судей и теперь является чемпионом организации в среднем весе.
Магомед Магомедкеримов
Магомед Магомедкеримов – россиянин, который выступает в PFL, причём делает это очень ярко. В 2023 году ему пришлось провести сразу четыре поединка, чтобы стать победителем Гран-при. Последовательно на пути Магомеда пали Бен Эгли, Давид Завада, Соломон Ренфро и Садибу Си. Трижды россиянин финишировал соперников досрочно. Поэтому смело можно говорить о том, что год получился для Магомедкеримова очень удачным и ярким.
Леон Эдвардс
Леон Эдвардс – не самый яркий чемпион, стоит это признать. Но при этом он продолжает удерживать пояс организации в полусреднем весе. И обе защиты состоялись именно в 2023 году. Сначала решением большинства в непростом поединке получилось победить Камару Усмана. А во втором своём бою Леон уверенно расправился с Колби Ковингтоном. Единогласное решение не вызвало никаких вопросов, поскольку все пять раундов Эдвардс доминировал. Возможно, именно он станет следующим соперником Ислама Махачева.
Усман Нурмагомедов
Если убрать за скобки скандал с отстранением, Усман провёл отличный год. Он дважды успел появиться в клетке, причём оба раза сделал это очень убедительно. Сначала в марте уже в первом раунде получилось деклассировать Бенсона Хендерсона. А затем в октябре был побеждён Брент Примус. Правда, позже результат поединка был отменён. Но при этом сами бои совершенно точно получились убедительными.
Икрам Алискеров
Икрам Алискеров – главное открытие 2023 года, с чем будет очень сложно поспорить. Россиянин попал в UFC и решил сразу продемонстрировать, за что именно получил приглашение из Dana White's Contender Series. Он успел провести два поединка – с Филом Хоусом и Варлеем Алвесом. Оба раза результат был одинаковым – нокаут в первом раунде. Поэтому от предстоящих выступлений Алискерова ждут очень многого. А ещё россиянин стал новичком года в ММА по версии издания MMA News.
Эдуард Вартанян
Эдуард Вартанян продолжает вести переговоры о попадании в UFC. В России же он добился того, чего хотел. 16 июня он вышел на поединок против Артёма Резникова. Финал Гран-при ACA в лёгком весе получился слишком односторонним. Эдуард доминировал и выглядел на порядок сильнее соперника. Поэтому в третьем раунде судья был вынужден остановить поединок. Теперь россиянин попытается попробовать свои силы за океаном.
Александр Шлеменко
В 2023 году Александр Шлеменко очень уверенно выступает на различных турнирах. Сначала он бился с Ясубеем Эномото, причём поединок проходил по правилам кикбоксинга. Россиянин выиграл судейским решением. Затем был поединок с Алексом Оливейрой – экс-бойцом UFC. И его Шлеменко финишировал уже в первом раунде. А на сладкое Александр оставил реванш с тёзкой Иличем. И на RCC 17 россиянин был неудержим. Он просто снёс соперника за 10 секунд до конца первого раунда.
Джон Джонс
Джон Джонс – один из самых легендарных бойцов в истории UFC. И в 2023 году американец вернулся после длительного простоя. Получилось очень мощно. Уже в первом раунде поединка с Сирилем Ганом была оформлена гильотина, обеспечившая Костяному уверенную победу. Должен был состояться и поединок со Стипе Миочичем. Но, к сожалению, Джонс получил тяжёлую травму. При этом Джон остаётся действующим чемпионом организации в тяжёлом весе.
Ислам Омаров
Ислам Омаров – непобеждённый российский боец, выступающий в ACA. Он провёл в 2023 году два поединка. Сначала уверенно победил Луиса Рафаэля, которого снес самбишеном во втором раунде. А затем техническим нокаутом завершил бой с Алиханом Сулеймановым. 26-летнему бойцу пророчат большое будущее, предрекая выступление в лучших промоушенах планеты.
Оливье Обен-Мерсье
Ну и какой Новый год без Оливье? Обен-Мерсье выдал мощнейшую серию побед. В 2023 году канадец провёл четыре поединка – все они оказались успешными. Последовательно на его пути пали Шейн Бургос, Энтони Ромеро, Бруно Миранда и Клэй Коллард. Дважды соперников получилось удосрочить. Это позволило бойцу выиграть Гран-при PFL. Более того, он повторил прошлогодний успех, когда также не остался без миллиона. После последней победы Оливье завершил профессиональную карьеру.
Райан Бейдер
Райан Бейдер в 2023 году провёл всего один поединок – зато какой. Можно уверенно говорить, что именно он завершил карьеру Последнего Императора. Поединок с Фёдором Емельяненко превратился в настоящее избиение. Бейдер быстро отправил россиянина на канвас и там начал методично наносить огромный ущерб. Судье пришлось спасать Емельяненко от очень серьёзных последствий. Райан успешно защитил свой титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.