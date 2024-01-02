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Кормье: Макгрегор — кукловод, а Чендлер — Пиноккио

Кормье: Макгрегор — кукловод, а Чендлер — Пиноккио
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался по поводу противостояния между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Этот поединок логичнее было бы провести в лёгком весе. Но я всё равно думаю, что он состоится в среднем дивизионе, поскольку Конор попросту заставит Чендлера делать то, что ему нужно. В том числе драться в той весовой, в которой Майкл никогда не дрался и в которой он будет ощущать дискомфорт, потому что Конор убеждён, что это подарит ему преимущество.

Всё это похоже на игру. Макгрегор — кукловод, а Чендлер слишком легко даёт собой манипулировать, поэтому Чендлер — это Пиноккио. Макгрегор манипулирует им как хочет, и мне это не нравится, потому что Чендлеру я симпатизирую», – сказал Кормье в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

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