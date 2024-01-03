Инсайдер раскрыл вероятных соперников чемпиона UFC Леона Эдвардса и дату боя

Следующим соперником британского чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса может стать американец Белал Мухаммад либо представитель Казахстана Шавкат Рахмонов. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани. По словам Хельвани, поединок Эдвардса должен состояться на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«План состоит в том, чтобы Леон Эдвардс защитил свой титул на UFC 300. На данный момент соперником, который встретится с ним, будет Белал Мухаммад. Шавкат Рахмонов тоже определённо в списке», — написал Хельвани.

В последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Колби Ковингтоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей.