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Инсайдер раскрыл вероятных соперников чемпиона UFC Леона Эдвардса и дату боя

Инсайдер раскрыл вероятных соперников чемпиона UFC Леона Эдвардса и дату боя
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Следующим соперником британского чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса может стать американец Белал Мухаммад либо представитель Казахстана Шавкат Рахмонов. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани. По словам Хельвани, поединок Эдвардса должен состояться на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«План состоит в том, чтобы Леон Эдвардс защитил свой титул на UFC 300. На данный момент соперником, который встретится с ним, будет Белал Мухаммад. Шавкат Рахмонов тоже определённо в списке», — написал Хельвани.

В последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Колби Ковингтоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей.

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