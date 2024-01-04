«Все плакали и думали, что я умер». Митчелл – о нокауте на UFC 296

Американский боец Брайс Митчелл рассказал о том, что чувствовал после поражения от соотечественника Джоша Эммета на турнире UFC 296.

«Все те, кого я знаю, думали, что я мертв. Все, плакали. С другой стороны, это был самый легкий бой для меня. Никогда еще у меня не было поединка, из которого я выходил бы в таком прекрасном настроении. Я очнулся в машине скорой помощи и почти не помнил, что произошло. У меня ничего не болело. Но все плакали и думали, что я умер. Я не преувеличиваю», – приводит слова Брайса Митчелла MMAJunkie.

Напомним, бой Эмметта и Митчелла завершился в середине первого раунда нокаутом. Всего на счету Митчелла десять поединков в главном мировом промоушене смешанных единоборств. Для Брайса это поражение стало вторым в промоушене UFC.