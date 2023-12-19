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Митчелл: благодарен, что Эмметт не стал наносить по мне убийственные удары после нокаута

Митчелл: благодарен, что Эмметт не стал наносить по мне убийственные удары после нокаута
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Эпатажный американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, который на последнем турнире UFC 296 противостоял своему соотечественнику Джошу Эмметту, поблагодарил оппонента за то, что после нокаута тот не продолжил его бить.

«Хочу, чтобы вы знали, как я счастлив исходом боя с Джошем Эмметтом, потому что сразу после того, как он нокаутировал меня, он мог нанести смертельные удары кулаками. Однако он ничего не предпринял, а просто был доволен своим нокаутом и ушёл. Я так благодарен ему и навсегда запомню это», — сказал Митчелл в видео в своих социальных сетях.

Напомним, бой Эмметта и Митчелла завершился в середине первого раунда нокаутом. Для Митчелла это поражение стало вторым в промоушене UFC.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Джош Эммет (W) - Брайс Митчелл
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Джош Эмметт
Окончено
KO
Брайс Митчелл
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