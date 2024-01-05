Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Каллум Смит: одолею Бетербиева, а затем именно я буду драться с Биволом

Каллум Смит: одолею Бетербиева, а затем именно я буду драться с Биволом
Комментарии

Британский боксёр Каллум Смит выразил уверенность в своей победе в поединке с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым. Кроме того, Смит заявил, что именно он впоследствии встретится с другим российским боксёром, Дмитрием Биволом.

«Я уверен в своих способностях и чувствую, что смогу победить. Я знаю, что лучшая версия меня превзойдёт любого бойца в мире. Так что я одолею Бетербиева, а затем выйду на ринг против Бивола. Это я буду драться с Биволом. Я планирую разрушить их планы», — сказал Смит на канале Fight Hub TV в YouTube.

Поединок Смита и Бетербиева состоится 13 января в Квебеке (Канада).

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри — Нганну:

Материалы по теме
Новогодний подарок от Бивола болельщикам. Дмитрий подписал контракт на бой с Бетербиевым
Новогодний подарок от Бивола болельщикам. Дмитрий подписал контракт на бой с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android