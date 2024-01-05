Каллум Смит: одолею Бетербиева, а затем именно я буду драться с Биволом

Британский боксёр Каллум Смит выразил уверенность в своей победе в поединке с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым. Кроме того, Смит заявил, что именно он впоследствии встретится с другим российским боксёром, Дмитрием Биволом.

«Я уверен в своих способностях и чувствую, что смогу победить. Я знаю, что лучшая версия меня превзойдёт любого бойца в мире. Так что я одолею Бетербиева, а затем выйду на ринг против Бивола. Это я буду драться с Биволом. Я планирую разрушить их планы», — сказал Смит на канале Fight Hub TV в YouTube.

Поединок Смита и Бетербиева состоится 13 января в Квебеке (Канада).

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