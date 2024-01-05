Али Абдель-Азиз назвал российского бойца UFC, от поединка с которым все отказываются

Известный египетский менеджер MMA и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Умара Нурмагомедова, заявил, что все бойцы UFC отказываются от поединка с его клиентом.

«Все боятся Умара Нурмагомедова. UFC усердно работает, чтобы устроить ему бой, но никто не хочет соглашаться. Это факт», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин выступает с 2016 года. В январе 2021-го состоялся его дебют в промоушене Даны Уайта. В общей сложности в его активе 16 побед в 16 поединках. В UFC он побеждал четыре раза. В последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе 2023 года Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.